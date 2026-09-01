Ле Пен розкритикували за пропозицію заборони хіджабу

Лідерка ультраправих сил і фаворитка президентських виборів у Франції Марін Ле Пен опинилася під шквалом критики після того, як ще раз підтвердила свою пропозицію заборонити жінкам носити хіджаб у громадських місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Особа, наближена до Ле Пен, якій було надано анонімність для обговорення плану кандидатки, повідомила Politico, що вона планує запропонувати заборону, включивши її до закону про боротьбу з "радикальним ісламізмом".

Цей закон потім буде винесено на референдум – це спосіб відвести дебати від теми релігії та зосередити їх на "ісламістській ідеології", зазначила ця особа.

Ця пропозиція домінує у французькому політичному інформаційному просторі після того, як у неділю депутат від партії Ле Пен "Національне об'єднання" заявив, що носіння хіджабу в громадських місцях стане правопорушенням, за яке передбачатиметься штраф, якщо вона обійме посаду президента. Наразі Ле Пен лідирує в опитуваннях перед першим туром президентських виборів у Франції, що відбудуться навесні 2027 року.

Лівоцентристські політичні лідери та захисники громадянських свобод у Франції різко розкритикували пропозицію Ле Пен, назвавши її ісламофобською та дискримінаційною.

Жан-Люк Меланшон, провідний лівий кандидат на президентських виборах наступного року, у дописі в X звинуватив Ле Пен у намірі створити "поліцію одягу за іранським зразком".

Французька антирасистська організація SOS Racisme заявила, що Ле Пен прагне "вигнати мусульманських жінок із громадських місць".

Кандидат від правоцентристів Едуар Філіп заявив, що держава має зосередитися на боротьбі з "ісламізмом та екстремістами, а не з французькими мусульманами", а консервативний кандидат Бруно Ретайо зауважив, що це буде неефективним використанням ресурсів поліції.

Дебати щодо хіджабу, який, згідно з доповіддю французького національного статистичного агентства за 2023 рік, носять 26% французьких мусульманок віком від 18 до 49 років, регулярно виникають у Франції.

Це одна з небагатьох європейських країн, яка повністю заборонила носіння повних чадр у громадських місцях, і єдина країна, яка заборонила своїм спортсменкам носити хіджаб під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Релігійні головні убори, зокрема хіджаби та кіпи, заборонені в школах з 2004 року.

Однак пропозиція Ле Пен завжди виявлялася політично ризикованою для кандидатки в президенти, навіть у межах її власної партії.

Жордан Барделла, формальний голова партії "Національне об'єднання", обговорював всередині партії можливість відмови від цієї пропозиції через побоювання, що вона може стати політичним тягарем.

Минулого місяця президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, ініційований ультраправими силами, що забороняє приховувати обличчя в громадських місцях – цей захід широко розглядається як спрямований проти мусульманських жінок, які носять чадру.

Торік в Австрії нижня палата парламенту більшістю голосів ухвалила заборону на носіння хіджабу в школах для дівчат віком до 14 років.