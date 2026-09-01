Туреччина розпочала глибоководні пошуки зниклих після аварії порома біля Кіпру

Туреччина направила глибоководне судно своїх Військово-морських сил для участі в пошуково-рятувальній операції 20 людей, що зникли безвісти після аварії порома біля північного узбережжя Кіпру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Turkish Minute.

У вівторок рятувальне судно ВМС Туреччини TCG Işın прибуло до порту Кіренії, розташованого на території невизнаного Північного Кіпру, і розпочало роботи з пошуку пасажирів затонулого судна.

Турецький корабель має гідролокатор і підводний апарат, здатний працювати на глибині до 3 тисяч метрів, що дозволяє екіпажам обшукувати затонулий пором і відновлювати його самописець даних про рейс.

Очікується, що судно відіграє життєво важливу роль у відновленні реєстратора даних рейсу, або чорної скриньки, який зараз вважається ключовим у розшифровці причин морської катастрофи.

Ця операція також може допомогти з’ясувати, чи не залишилися пасажири заблокованими у відсіках під час перевертання порома.

У неділю швидкісний катамаран Filo Jet вирушив із Кіренії до Тасуджа на півдні Туреччини з 259 пасажирами та вісьмома членами екіпажу на борту. Судно набрало воду, перекинулося приблизно за чотири морські милі від берега і затонуло на глибині 514 метрів.

За словами офіційних осіб, з порома було врятовано 239 осіб. Наразі відомо про вісьмох загиблих внаслідок аварії.

У понеділок капітан та семеро членів екіпажу порома постали перед судом разом із директором компанії-оператора.

Поліція повідомила суду в Кіренії, що отримала свідчення, згідно з якими екіпаж був попереджений про проникнення води знизу судна, але продовжив рейс. В інших свідченнях членів екіпажу звинувачували в тому, що вони не надали пасажирам допомоги та не пояснили, як користуватися рятувальними жилетами. Сторона захисту стверджувала, що екіпаж спустив рятувальні жилети та рятувальні плоти й допомагав з евакуацією.