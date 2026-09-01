Турция начала глубоководный поиск пропавших при крушении парома возле Кипра

Турция направила глубоководное судно своих Военно-морских сил для участия в поисково-спасательной операции по поиску 20 человек, пропавших без вести после крушения парома у северного побережья Кипра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Turkish Minute.

Во вторник спасательное судно ВМС Турции TCG Işın прибыло в порт Кирении (Гирне), расположенный на территории непризнанного Северного Кипра, и приступило к работам по поиску пассажиров затонувшего судна.

Турецкий корабль оснащен гидролокатором и подводным аппаратом, способным работать на глубине до 3 тысяч метров, что позволяет экипажам обследовать затонувший паром и извлечь его самописец данных о рейсе.

Ожидается, что судно сыграет жизненно важную роль в извлечении регистратора данных рейса, или "черного ящика", который в настоящее время считается ключевым элементом в расследовании причин морской катастрофы.

Эта операция также может помочь выяснить, не остались ли пассажиры заблокированными в отсеках во время опрокидывания парома.

В воскресенье скоростной катамаран Filo Jet отправился из Кирении в Тасудж на юге Турции с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Судно набрало воду, перевернулось примерно в четырех морских милях от берега и затонуло на глубине 514 метров.

По словам официальных лиц, с парома было спасено 239 человек. На данный момент известно о восьми погибших в результате аварии.

В понедельник капитан и семь членов экипажа парома предстали перед судом вместе с директором компании-оператора.

Полиция сообщила суду в Кирении, что получила показания, согласно которым экипаж был предупрежден о проникновении воды снизу судна, но продолжил рейс. В других показаниях членов экипажа обвиняли в том, что они не оказали пассажирам помощи и не объяснили, как пользоваться спасательными жилетами. Сторона защиты утверждала, что экипаж спустил спасательные жилеты и спасательные плоты и помогал с эвакуацией.