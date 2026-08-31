На півночі Кіпру дев’ять осіб постали перед судом через смертельну аварію порома

Капітан та семеро членів екіпажу порома, який потрапив в аварію біля узбережжя півночі Кіпру минулими вихідними, у понеділок постали перед судом разом із директором компанії-оператора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Підозрюваним, які наразі перебувають під вартою, висунуто звинувачення у "спричиненні смерті через недбалість та необережність" у зв’язку із загибеллю у неділю восьми осіб.

Суддя Хазал Хацімулла зазначила, що загалом до суду мають бути викликані 16 осіб для надання свідчень.

Пором прямував із північнокіпрського портового міста Кіренія, відомого в Туреччині як Гірне, до Мерсіна на півдні Туреччини. На борту перебувало 267 осіб, серед яких 259 пасажирів та вісім членів екіпажу.

Незабаром після відплиття на судно потрапила вода, внаслідок чого воно затонуло. Заступник комісара поліції Мехмет Маннас заявив, що пасажирське судно отримало пробоїну в передній лівій частині і перекинулося після потрапляння води.

Наразі, за повідомленнями, врятовано 239 осіб. Вісім людей загинули, а пошуки решти тривають.

У Румунії в липні через падіння рівня води в Дунаї сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людьми на борту.

А з порома, що курсує між Таллінном та Гельсінкі, торік у серпні евакуювали 300 пасажирів після пожежі, що спалахнула в автобусі на борту.