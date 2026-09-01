Уряд Іспанії виділяє понад 300 млн євро допомоги постраждалому від напливу мігрантів анклаву

Рада міністрів Іспанії схвалила декрет про невідкладні заходи підтримки автономного міста Сеути, який мобілізує понад 309 мільйонів євро фінансової допомоги до кінця року.

Про це повідомляє RTVE, пише "Європейська правда".

Серед заходів, спрямованих на пожвавлення місцевої економіки після масового напливу мігрантів 30-31 липня, є пряма допомога, бонуси за найм та схеми тимчасового звільнення (ERTE) для компаній, які їх потребують.

План заходів на користь Сеути передбачає, що загалом до кінця 2026 року буде виділено 309 мільйонів євро на зміцнення безпеки, комунальних послуг, системи прийому мігрантів, а також підприємств і працівників автономного міста.

Виділена сума, що становить 16% валового внутрішнього продукту (ВВП) Сеути, спрямована на такі напрямки, як покращення основних комунальних послуг (21 млн євро), підвищення рівня безпеки за допомогою державних силових структур (понад 90 мільйонів євро) та зміцнення системи прийому мігрантів (понад 60 мільйонів євро).

Ще одним напрямком стане виділення близько 80 мільйонів на підтримку підприємств і працівників.

Виділена на заходи підтримки іспанського анклаву в Північній Африці сума майже вдвічі більша ніж та, яку спочатку озвучив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Нагадаємо, наприкінці липня понад 70 тисяч мігрантів потрапили до Сеути. Вони діставалися вплав або пішки з сусіднього Марокко під час хаотичного напливу, який призвів до загибелі десятків людей та спровокував нову напругу щодо міграційної політики всередині Європейського Союзу.

Хоча переважна більшість повернулася до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей досі залишаються на території анклаву, багато з них живуть просто на вулиці.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.