ЗМІ: Іспанія виділить ще 165 млн євро на подолання кризи в Сеуті

Уряд Іспанії готує надзвичайний пакет заходів для подолання кризи в Сеуті на суму у 165 млн євро.

Про це пише El Pais із посиланням на співрозмовників в уряді, передає "Європейська правда".

За даними урядових джерел, кошти спрямують на підтримку місцевої економіки та зміцнення системи громадських послуг у місті. З цієї суми 80 млн євро мають надійти в економіку Сеути протягом наступних чотирьох місяців, ще 70 млн передбачені на витрати у 2027 році.

Як зазначається, 35 млн євро планують виділити на пряму допомогу малому та середньому бізнесу й самозайнятим, а ще 15 млн – на відновлення торгівлі та туристичного сектору, які суттєво постраждали після масового прибуття мігрантів наприкінці липня.

Ще 15 млн євро спрямують на посилення освіти, охорони здоров’я та системи правосуддя.

Як зазначається, надзвичайний пакет не пов’язаний із довгостроковим "Планом Сеути" на 180 млн євро.

Понад 70 тисяч мігрантів потрапили до Сеути наприкінці липня. Вони діставалися вплав або пішки з сусіднього Марокко під час хаотичного напливу, який призвів до загибелі десятків людей та спровокував нову напругу щодо міграційної політики всередині Європейського Союзу.

Хоча переважна більшість повернулася до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей досі залишаються на території анклаву, багато з них живуть просто на вулиці.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.