Правительство Испании выделяет более 300 млн евро пострадавшему от наплыва мигрантов анклаву

Совет министров Испании одобрил декрет о неотложных мерах поддержки автономного города Сеуты, который предусматривает выделение более 309 миллионов евро финансовой помощи до конца года.

Об этом сообщает RTVE, пишет "Европейская правда".

Среди мер, направленных на оживление местной экономики после массового наплыва мигрантов 30–31 июля, – прямая помощь, бонусы за найм и схемы временного увольнения (ERTE) для компаний, которые в них нуждаются.

План мер в интересах Сеуты предусматривает, что в целом до конца 2026 года будет выделено 309 миллионов евро на укрепление безопасности, коммунальных услуг, системы приема мигрантов, а также предприятий и работников автономного города.

Выделенная сумма, составляющая 16% валового внутреннего продукта (ВВП) Сеуты, направлена на такие направления, как улучшение основных коммунальных услуг (21 млн евро), повышение уровня безопасности с помощью государственных силовых структур (более 90 млн евро) и укрепление системы приема мигрантов (более 60 млн евро).

Еще одним направлением станет выделение около 80 миллионов на поддержку предприятий и работников.

Сумма, выделенная на меры поддержки испанского анклава в Северной Африке, почти вдвое превышает ту, которую изначально объявил премьер-министр Педро Санчес.

Напомним, в конце июля более 70 тысяч мигрантов попали в Сеуту. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привел к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.