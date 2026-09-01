У Польщі ексміністра оборони критикують за небажання захищати країни Балтії у разі нападу РФ 

Ексміністра оборони Польщі Маріуша Блащака звинуватили у підриванні принципу взаємної оборони НАТО після заяв, що польські солдати мають захищати Польщу, а не країни Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Віцепрезидента опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") та колишнього міністра національної оборони запитали про реакцію Польщі на можливу російську агресію проти країн Балтії.

"Польські солдати повинні захищати Польщу. Треба бути сильними в союзах, так було за правління "ПіС", робити ставку на співпрацю зі США", – відповів Блащак.

На запитання про зобов’язання, що випливають із статті 5 Північноатлантичного договору, політик звернув увагу на географічне положення Польщі.

"Ми межуємо з Росією, яка практично захопила територію Білорусі, тож ми теж перебуваємо на фронті", – заявив він.

Заява колишнього глави Міністерства оборони викликала реакцію політиків коаліції. Заступник глави Міністерства оборони Цезарій Томчик назвав Блащака дурнем.

"Колишній міністр національної оборони, який ставить під сумнів святість польської безпеки, тобто статтю 5 НАТО, є дурнем. І то безмежним", – заявив він.

У свою чергу, речник уряду Адам Шлапка зазначив, що політик з партії "Право і справедливість" "фактично поставив сьогодні під сумнів найважливіший принцип НАТО – статтю 5 Договору, яка передбачає взаємну допомогу країн-союзників у разі нападу на будь-яку з них".

На цю заяву також відреагував депутат від партії "Разом" Мацей Конечний. "Маріуш Блащак обрав 1 вересня, щоб оголосити, що в разі нападу Росії на наших союзників Польща не повинна прийти їм на допомогу", – сказав він, назвавши цю заяву "скандальною".

Кшиштоф Салек із "Громадянської коаліції", у свою чергу, звернув увагу на те, що ця заява пролунала 1 вересня (річниця нападу нацистської Німеччини на Польщу). "Прем’єр-міністр Туск сьогодні говорить про єдність альянсу, про те, що треба бути твердими, бо лише рішуча реакція діє на Путіна. (...) У цей час Навроцький атакує наших західних союзників, а Блащак підриває статтю 5 НАТО", – заявив він.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький під час відзначення 87-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську накинувся з критикою на Німеччину і повторив вимогу щодо виплати репарацій.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.