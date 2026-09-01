В Польше экс-министра критикуют за нежелание защищать страны Балтии в случае нападения РФ

Бывшего министра обороны Польши Мариуша Блащака обвинили в подрыве принципа взаимной обороны НАТО после его заявлений о том, что польские солдаты должны защищать Польшу, а не страны Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Вице-президента оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") и бывшего министра национальной обороны спросили о реакции Польши на возможную российскую агрессию против стран Балтии.

"Польские солдаты должны защищать Польшу. Нужно быть сильными в союзах, так было при правлении "ПиС", делать ставку на сотрудничество с США", – ответил Блащак.

На вопрос об обязательствах, вытекающих из статьи 5 Североатлантического договора, политик обратил внимание на географическое положение Польши.

"Мы граничим с Россией, которая практически захватила территорию Беларуси, поэтому мы тоже находимся на фронте", – заявил он.

Заявление бывшего главы Министерства обороны вызвало реакцию политиков коалиции и левых. Заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик назвал Блащака дураком.

"Бывший министр национальной обороны, который ставит под сомнение святость польской безопасности, то есть статью 5 НАТО, – дурак. Причём безграничный", – заявил он.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Адам Шлапка отметил, что политик из партии "Право и справедливость" "фактически поставил сегодня под сомнение важнейший принцип НАТО – статью 5 Договора, которая предусматривает взаимную помощь стран-союзниц в случае нападения на любую из них".

На это заявление также отреагировал депутат от партии "Вместе" Мацей Конечный. "Мариуш Блащак выбрал 1 сентября, чтобы объявить, что в случае нападения России на наших союзников Польша не должна прийти им на помощь", – сказал он, назвав это заявление "скандальным".

Кшиштоф Салек из "Гражданской коалиции", в свою очередь, обратил внимание на то, что это заявление прозвучало 1 сентября (годовщина нападения нацистской Германии на Польшу). "Премьер-министр Туск сегодня говорит о единстве альянса, о том, что нужно быть твердыми, потому что только решительная реакция действует на Путина. (...) В это время Навроцкий атакует наших западных союзников, а Блащак подрывает статью 5 НАТО", – заявил он.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий во время празднования 87-й годовщины начала Второй мировой войны в Гданьске обрушился с критикой на Германию и повторил требование о выплате репараций.

Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.