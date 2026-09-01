Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України

На першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 1 вересня, Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Угорщина не дозволила Раді ЄС просунутися вперед до відкриття кластерів 2 і 3 для України.

"Все залишилось без змін", – прокоментував один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він додав, що Угорщина – так, як і в липні, до літніх відпусток – висловила згоду затвердити лише результати скринінгу кластера 3 для Молдови.

Такий варіант, який фактично розділить Україну та Молдову на шляху до ЄС, не підтримує більшість держав Євросоюзу на чолі з головуючою державою Ірландією.

Наступне засідання групи COELA заплановане на середу, 2 вересня, але в порядку денному України та Молдови немає.

Як повідомляла "Європейська правда", попередня спроба затвердити результати скринінгу 22 липня 2026 року була провалена через позицію Угорщини, що була готова дати "зелене світло" лише просуванню вперед по кластеру №3 і лише для Молдови.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.