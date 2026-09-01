Венгрия вновь заблокировала открытие кластеров 2 и 3 для Украины

На первом после летнего перерыва заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во вторник, 1 сентября, Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.

Венгрия не позволила Совету ЕС продвинуться вперед к открытию кластеров 2 и 3 для Украины.

"Все осталось без изменений", – прокомментировал один из собеседников "ЕвроПравды".

Он добавил, что Венгрия – так же, как и в июле, перед летними отпусками – выразила согласие утвердить лишь результаты скрининга кластера 3 для Молдовы.

Такой вариант, который фактически разделит Украину и Молдову на пути в ЕС, не поддерживает большинство государств Евросоюза во главе с председательствующей Ирландией.

Следующее заседание группы COELA запланировано на среду, 2 сентября, но в повестке дня Украины и Молдовы нет.

Как сообщала "Европейская правда", предыдущая попытка утвердить результаты скрининга 22 июля 2026 года провалилась из-за позиции Венгрии, которая была готова дать "зелёный свет" лишь продвижению по кластеру № 3 и только для Молдовы.

Напомним, что 14 июля в Брюсселе для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывается на "после лета".

Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.