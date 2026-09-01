Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у боротьбі з гібридним загрозам

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан відреагувала на те, що Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Орбан заявила, що Угорщина "глибоко занепокоєна" зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на європейській території.

"Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості", – зазначила вона.

Міністерка висловила повну солідарність з Німеччиною, а також наголосила, що Угорщина "готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам".

"З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", – додала Орбан.

Цього дня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив відповідь на цю гібридну атаку Росії.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувався із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.