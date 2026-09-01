Венгрия заявила о готовности поддержать Германию в противодействии России

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отреагировала на то, что Германия обвинила Россию в гибридной атаке с использованием дрона в аэропорту Лейпцига.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Орбан заявила, что Венгрия "глубоко обеспокоена" ростом количества и интенсивности российских гибридных действий на европейской территории.

"Недавние инциденты в Германии свидетельствуют о все более опасной и безрассудной модели поведения, которая представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и стабильности", – отметила она.

Министр выразила полную солидарность с Германией, а также подчеркнула, что Венгрия "готова поддержать партнера в противодействии гибридным угрозам".

"Учитывая эти вызовы, укрепление устойчивости, единства и коллективной готовности Европейского Союза и НАТО важно как никогда", – добавила Орбан.

В этот день министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Также министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил ответ на эту гибридную атаку России.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.