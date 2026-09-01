Захарова пригрозила Німеччині "гідною відповіддю" за закриття "Русского дома"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити "Русский дом" та генеральне консульство РФ, заявила, що країна отримає "гідну відповідь".

Її слова цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Як писали, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив відповідь на гібридну атаку Росії після інциденту з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

У відповідь на цю подію німецький міністр оголосив, що генеральне консульство Росії в Бонні та "Русский дом" у Берліні будуть закриті, а до санкційних списків ЄС будуть додані нові особи.

"І "Русский дом", і наше генеральне консульство в Бонні давно не давали спокою правлячій верхівці. Тепер придумали привід. Ну що ж – отримають гідну відповідь", – заявила Захарова.

Вона стверджує, що "під абсолютно надуманим і вигаданим приводом Берлін вкотре пішов на загострення двосторонніх відносин".

"Як завжди, жодних хоч трохи переконливих і серйозних доказів не наведено. Їх просто немає і бути не може! Вигадали привід. При цьому сам Берлін повністю заплямований як розпалюванням українського конфлікту, так і участю в терактах проти мирних жителів (...) На всі антиросійські рішення Москва дасть відповідь", – додала вона.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.