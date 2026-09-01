Захарова пригрозила Германии "достойным ответом" за закрытие "Русского дома"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя решение Германии закрыть "Русский дом" и генеральное консульство РФ, заявила, что страна получит "достойный ответ".

Ее слова цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил ответные меры на гибридную атаку России после инцидента с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

В ответ на это событие немецкий министр объявил, что генеральное консульство России в Бонне и "Русский дом" в Берлине будут закрыты, а в санкционные списки ЕС будут добавлены новые лица.

"И "Русский дом", и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж – получат достойный ответ", – заявила Захарова.

Она утверждает, что "под абсолютно надуманным и вымышленным предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений".

"Как всегда, никаких хоть немного убедительных и серьёзных доказательств не приведено. Их просто нет и быть не может! Придумали повод. При этом сам Берлин полностью запятнан как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей (...) На все антироссийские решения Москва даст ответ", – добавила она.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.