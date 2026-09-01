Зеленський підтвердив, що США просили Україну не атакувати Москву і Санкт-Петербург

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що США просили Україну зробити паузу в ударах по російських містах у визначені дні.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україна поважає те, що її партнери хочуть допомогти із закінченням російсько-української війни.

"Кожну таку спробу ми підтримуємо", – наголосив він.

У цьому контексті український президент заявив, що США зверталися до України з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу.

"Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 й 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні. Коли до нас звернулась інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока – ми й це забезпечимо", – заявив український президент.

Він зазначив, що зараз у Москві готуються нові зустрічі й запевнив, що Україна це врахує.

"Завжди підтримуємо кожен крок на мир, на те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечною. Потрібен кінець війни, і лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин – коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього – ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки", – додав він.

Попри те, що Зеленський не надав конкретної інформації щодо того, чого саме США просили утриматися Україну від ударів, варто зауважити, ЗМІ писали, що Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до РФ, який відвідав її 25 серпня.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

А 31 серпня Зеленський повідомив, що спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер "готуються до зустрічей та відповідної комунікації з російською стороною", а також "до візиту в Україну".

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