Зеленский подтвердил, что США просили Украину не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что США просили Украину приостановить удары по российским городам в определенные дни.

Об этом он заявил в вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина уважает стремление своих партнеров помочь положить конец российско-украинской войне.

"Каждую такую попытку мы поддерживаем", – подчеркнул он.

В этом контексте украинский президент заявил, что США обращались к Украине с просьбой приостановить удары по Москве и Петербургу.

"Когда к нам обращались американцы с просьбой приостановить удары по Москве и Петербургу 25, 26 и 27 августа, мы выдержали эту паузу. Ударов не было. Были удары по Украине. Когда к нам обратилась другая мировая держава с просьбой установить паузу в ударах на определённое время в направлении Владивостока – мы и это обеспечим", – заявил украинский президент.

Он отметил, что сейчас в Москве готовятся новые встречи, и заверил, что Украина это учтёт.

"Мы всегда поддерживаем каждый шаг к миру, к тому, чтобы Россия не сделала эту войну бесконечной. Нужен конец войны, и лидеры правильно говорят об этом Путину. Поэтому ради дипломатии, ради переговоров – когда партнеры будут обращаться к нам по этому поводу – мы обеспечим очистку российского неба от дронов на определенные промежутки времени и в определенных направлениях", – добавил он.

Несмотря на то, что Зеленский не предоставил конкретной информации о том, от чего именно США просили Украину воздержаться, стоит отметить, что СМИ писали, что Вашингтон попросил Киев некоторое время не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в РФ, который посетил её 25 августа.

Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".

А 31 августа Зеленский сообщил, что спецпредставители американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер "готовятся к встречам и соответствующему общению с российской стороной", а также "к визиту в Украину".

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