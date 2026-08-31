Зеленський каже, що спецпосланники Трампа готуються до візиту в Україну

Президент Володимир Зеленський після розмови із представниками свого американського президента Дональда Трампа заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер готують до візиту в Україну.

Про це він сказав під час вечірнього звернення у понеділок, 31 серпня, передає "Європейська правда".

Зеленський після розмови з Кушнером та Віткоффом заявив, що вони "готуються до зустрічей та відповідної комунікації з російською стороною", а також "до візиту в Україну".

"Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва й Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, – на фронті та з російськими атаками. Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна, – настрій завершувати, а не воювати", – зазначив український президент.

Він визнав, що наразі усі свідчення розвідок вказують на те, що очільник Кремля "хоче війни ще".

"Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам Президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом із партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру", – додав Зеленський.

Зауважимо, 24 серпня стало відомо, що довгоочікуваний візит до України спецпредставників президента США Віткоффа та Кушнера трохи відклали у часі.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

Читайте також: ЦРУ береться за війну? Деталі та причини поїздки глави розвідки США до Москви