Трамп пригрозив Ірану масштабнішим ударом у разі відповіді на атаку США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що якщо Іран відповість на останню атаку США – то зазнає "набагато сильнішого та масштабнішого" удару.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Цього дня американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції.

"У цей момент Сполучені Штати завдають ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки. Ці удари є масштабними та потужними і є відповіддю на невдалу спробу іранців встановити морські міни в протоці, де наразі мін немає (їх повністю вилучено або підірвано!), а також на обстріл нашою військовою базою в Йорданії вісьмома ракетами, які всі були успішно збиті", – прокоментував це Трамп.

Він заявив, що якщо Іран вирішить відповісти на цей "цілком виправданий удар" – то зазнає ще одного удару, "набагато сильнішого та масштабнішого".

"Але це не буде найпотужнішим ударом з усіх можливих – найпотужніший удар ще чекає свого часу, і коли він пролунає, від Ісламської Республіки Іран залишиться дуже мало!" – додав Трамп.

ЗМІ писали, що президент США розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.

Також Трамп нещодавно говорив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.