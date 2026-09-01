Трамп пригрозил Ирану более масштабным ударом в случае ответа на атаку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран ответит на последнюю атаку США, то понесет "гораздо более сильный и масштабный" удар.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В этот день американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.

"В данный момент Соединенные Штаты наносят удары по иранским целям вблизи Ормузского пролива. Эти удары являются масштабными и мощными и являются ответом на неудачную попытку иранцев установить морские мины в проливе, где в настоящее время мин нет (их полностью изъяли или взорвали!), а также на обстрел нашей военной базы в Иордании восемью ракетами, которые все были успешно сбиты", – прокомментировал это Трамп.

Он заявил, что если Иран решит ответить на этот "вполне оправданный удар", то понесет еще один удар, "гораздо более сильный и масштабный".

"Но это не будет самым мощным ударом из всех возможных – самый мощный удар ещё ждёт своего часа, и когда он прозвучит, от Исламской Республики Иран останется очень мало!" – добавил Трамп.

СМИ писали, что президент США рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.

Также Трамп недавно заявлял, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.