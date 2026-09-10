У Молдові прокоментували затримку літака Зеленського перед вильотом до Осло через дрони

В уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України з Молдови до Норвегії 7 вересня затримався через дрони у повітряному просторі країни та його закриття.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар речника уряду наводить Reuters.

У Кишиневі розповіли, що Зеленський вилетів з території Молдови до Осло із затримкою у зв’язку з тим, що в ті години повітряний простір країни довелось закривати через російські дрони.

Дозвіл на виліт дали після того, коли з’ясувалось, що один дрон-порушник впав території Молдови, а інший вилетів до Румунії.

Загалом через повітряну тривогу затримали три вильоти і чотири прибуваючі рейси.

Спершу про пригоду Зеленського на шляху до Норвегії стало відомо від прем’єра країни; з подальших коментарів та контексту подій з’ясувалось, що йшлося радше про затримку вильоту, а не безпосередню загрозу.

Нагадаємо, Зеленський з першою леді перебували у Норвегії 8-9 вересня. Основною причиною візиту став похорон короля Гаральда V, на який прибули багато іноземних гостей. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".