В Молдове прокомментировали задержку самолета Зеленского перед вылетом в Осло из-за дрона

В правительстве Молдовы подтвердили, что вылет президента Украины из Молдовы в Норвегию 7 сентября задержался из-за дрона в воздушном пространстве страны.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий пресс-секретаря правительства приводит Reuters.

В Кишиневе рассказали, что Зеленский вылетел с территории Молдовы в Осло с задержкой в связи с тем, что в те часы воздушное пространство страны пришлось закрыть из-за российских дронов.

Разрешение на вылет дали, когда выяснилось, что один дрон-нарушитель упал на территории Молдовы, а другой вылетел в Румынию.

Всего из-за воздушной тревоги задержали три вылета и четыре прибывающих рейса.

Обновлено: в молдавских СМИ пишут, что беспилотник был один – аппарат сначала пересек границу с Румынией, затем он же снова залетел на территорию Молдовы и упал в поле в Ришканском районе, в 160 км от аэропорта Кишинёва. Подтверждение о его падении поступило в 17:20, после чего ограничения в воздушном пространстве были сняты. В приведённом комментарии пресс-секретаря правительства также говорится об одном беспилотнике.

Сначала о приключении Зеленского по пути в Норвегию стало известно от премьера страны; из последующих комментариев и контекста событий выяснилось, что речь шла скорее о задержке вылета, а не о непосредственной угрозе.

Напомним, Зеленский с первой леди находились в Норвегии 8-9 сентября. Основной причиной визита стали похороны короля Харальда V, на которые прибыло много иностранных гостей. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".