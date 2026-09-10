Польща повторно підвищила готовність повітряних сил через удари РФ по Україні

Польща вдруге від початку доби 10 вересня перевела повітряні сили у режим підвищеної готовності через російські БпЛА над заходом України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Оперативного командування ЗС Польщі.

У заяві, опублікованій близько 8:30 за Києвом, повідомляють, що через появу нової загрози польська військова авіація продовжує превентивні дії, а наземні системи ППО і радіолокаційного виявлення перебувають у режимі готовності через потенційні загрози для повітряного простору Польщі у зв’язку з активністю російських БпЛА над заходом України.

❗️ Uwaga. Aktualizacja.



W związku z pojawianiem się kolejnych potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, wynikających z aktywności rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na zachodzie Ukrainy, nadal operuje wojskowe lotnictwo, a naziemne… pic.twitter.com/JyrXf14QKn – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2026

Перед цим повідомляли, що польські повітряні сили тимчасово переводили у режим підвищеної готовності через російські БпЛА над заходом України.

Вночі українські Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА на півночі Житомирщини та Рівненщини. Вранці ворожі БпЛА фіксували біля Луцька, останнє повідомлення про це з’явилось після 8 ранку.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі анонсували посилення захисту повітряного простору країни через провокації РФ.

Зокрема, у східній частині країни запровадили обмеження в повітряному просторі для спрощення роботи ППО.