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Польша вновь повысила готовность воздушных сил в связи с ударами РФ по Украине

Новости — Четверг, 10 сентября 2026, 08:53 — Мария Емец

Польша во второй раз с начала суток 10 сентября перевела воздушные силы в режим повышенной готовности из-за российских БпЛА над западом Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на странице Оперативного командования ВС Польши.

В заявлении, опубликованном около 8:30 по киевскому времени, сообщается, что "в связи с появлением новых угроз" польская военная авиация продолжает превентивные действия, а наземные системы ПВО и радиолокационного обнаружения находятся в режиме готовности из-за потенциальных угроз для воздушного пространства Польши в связи с активностью российских БпЛА над западом Украины.

Ранее сообщали, что польские воздушные силы временно переводили в режим повышенной готовности из-за российских БпЛА над западом Украины.

Ночью украинские Воздушные силы предупреждали о движении российских БпЛА на севере Житомирской и Ровенской областей. Утром вражеские БпЛА фиксировали возле Луцка, последнее сообщение об этом появилось после 8 утра.

Напомним, в Минобороны Польши анонсировали усиление защиты воздушного пространства страны из-за провокаций РФ.

В частности, в восточной части страны ввели ограничения в воздушном пространстве для облегчения работы ПВО.

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Польша Война с РФ
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