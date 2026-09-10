Латвія втричі скоротила імпорт із Росії та Білорусі, але збільшила експорт

Загальна вартість товарів, імпортованих до Латвії з Росії та Білорусі за сім місяців цього року, порівняно з відповідним періодом 2025 року, скоротилася втричі, або на 89,799 млн євро, і склала 43,886 млн євро.

Про це свідчать дані Центрального статистичного управління Латвії (ЦСУ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зокрема, з Росії за сім місяців цього року до Латвії було ввезено товарів на суму 28,974 млн євро, що в 2,8 раза або на 53,468 млн євро менше, ніж за сім місяців 2025 року, а з Білорусі – на 14,912 млн євро, що становить падіння у 3,4 раза, або на 36,331 млн євро.

Водночас до Росії та Білорусі за сім місяців 2026 року Латвія експортувала товарів на загальну суму 688,299 млн євро, що на 9,6% або на 60,171 млн євро більше, ніж за сім місяців 2025 року.

До Росії за сім місяців цього року Латвія експортувала товарів на загальну суму 607,758 млн євро, що на 9,6% або на 53,197 млн євро більше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, у липні було досягнуто найбільшого обсягу експорту цього року – 108,071 млн євро. До Білорусі за відповідний період було вивезено товарів на суму 80,541 млн євро, що становить зростання на 9,5%, або на 6,975 млн євро.

У ЦСУ зазначають, що в липні 2026 року порівняно з липнем 2025 року експорт до Росії зріс на 8,8%. На зростання найбільше вплинуло збільшення експорту продукції харчової промисловості на 36,8 %, або на 14,7 млн євро. Порівняно з попереднім місяцем експорт до Росії збільшився на 17,9 %, на що також здебільшого вплинуло зростання експорту продукції харчової промисловості на 16,5 млн євро.

Як повідомлялося, мешканці Латвії неоднозначно ставляться до розриву торговельних зв’язків із країнами-агресорами – Росією та Білоруссю.

На початку літа стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.

Кулбергс також хоче, щоб ЄС виділив 7 млрд євро на покриття військових та економічних витрат, пов'язаних із протистоянням Росії.