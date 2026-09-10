Латвия втрое сократила импорт из России и Беларуси, но увеличила экспорт

Общая стоимость товаров, импортированных в Латвию из России и Беларуси за семь месяцев этого года, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, сократилась втрое, или на 89,799 млн евро, и составила 43,886 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии (ЦСУ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В частности, из России за семь месяцев этого года в Латвию было ввезено товаров на сумму 28,974 млн евро, что в 2,8 раза или на 53,468 млн евро меньше, чем за семь месяцев 2025 года, а из Беларуси – на 14,912 млн евро, что составляет падение в 3,4 раза, или на 36,331 млн евро.

В то же время в Россию и Беларусь за семь месяцев 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 688,299 млн евро, что на 9,6 % или на 60,171 млн евро больше, чем за семь месяцев 2025 года.

В Россию за семь месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 607,758 млн евро, что на 9,6% или на 53,197 млн евро больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, в июле был достигнут наибольший объем экспорта в этом году – 108,071 млн евро. В Беларусь за соответствующий период было вывезено товаров на сумму 80,541 млн евро, что составляет рост на 9,5 %, или на 6,975 млн евро.

В ЦСУ отмечают, что в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года экспорт в Россию вырос на 8,8%. На рост больше всего повлияло увеличение экспорта продукции пищевой промышленности на 36,8%, или на 14,7 млн евро. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в Россию увеличился на 17,9 %, на что также в основном повлиял рост экспорта продукции пищевой промышленности на 16,5 млн евро.

Как сообщалось, жители Латвии неоднозначно относятся к разрыву торговых связей со странами-агрессорами – Россией и Беларусью.

В начале лета стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Кулбергс также хочет, чтобы ЕС выделил 7 млрд евро на покрытие военных и экономических расходов, связанных с противостоянием России.