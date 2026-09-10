Європарламент підтримав законопроєкт про запровадження цифрового євро

Європейський парламент підтримав пропозиції про запровадження цифрової валюти євро, яка має надати громадянам безпечний спосіб зменшити залежність від постачальників послуг, що не входять до ЄС.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, пише "Європейська правда".

На сесії Європарламенту, більшість депутатів проголосували "за" перехід до наступного етапу законодавчого процесу з впровадження цифрового євро.

Найближчим часом заплановане проведення першого раунду переговорів з ірландським головуванням у Раді, яке наразі представляє держави-члени.

Як повідомляють в Європарламенті, цифрове євро стане новою електронною формою грошей, що емітується Європейським центральним банком і функціонуватиме як в онлайн, так і в офлайн-режимі.

Планується, що у цифрове євро будуть вбудовані механізми захисту приватних даних. Транзакції перевірятимуться без розкриття персональних даних, які оброблятимуться лише в обсязі, необхідному для функціонування системи.

Більшість підприємств будуть зобов’язані прийняти цифрову валюту. Винятки стосуватимуться самозайнятих осіб, а також малих і мікропідприємств, які не приймають інших цифрових платежів.

З метою захисту фінансової системи буде встановлене обмеження на суму цифрового євро, яку може мати одна людина.

Нагадаємо, ідею впровадження цифрового євро Європейський центральний банк розробляє вже кілька років. Підготовча фаза до впровадження цифрової валюти розпочалася ще у жовтні 2023 року.

Раніше Європейський центробанк презентував 10 варіантів дизайну нових банкнот євро.