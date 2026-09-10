Европарламент поддержал законопроект о введении цифрового евро

Европейский парламент поддержал предложения о введении цифровой валюты евро, которая должна предоставить гражданам безопасный способ снизить зависимость от поставщиков услуг, не входящих в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет "Европейская правда".

На сессии Европарламента большинство депутатов проголосовали "за" переход к следующему этапу законодательного процесса по внедрению цифрового евро.

В ближайшее время запланировано проведение первого раунда переговоров с ирландским председательством в Совете, которое в настоящее время представляет государства-члены.

Как сообщают в Европарламенте, цифровое евро станет новой электронной формой денег, эмитируемой Европейским центральным банком, и будет функционировать как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.

Планируется, что в цифровое евро будут встроены механизмы защиты личных данных. Транзакции будут проверяться без раскрытия персональных данных, которые будут обрабатываться только в объеме, необходимом для функционирования системы.

Большинство предприятий будут обязаны принимать цифровую валюту. Исключения коснутся самозанятых лиц, а также малых и микропредприятий, которые не принимают другие цифровые платежи.

В целях защиты финансовой системы будет установлено ограничение на сумму цифрового евро, которой может обладать один человек.

Напомним, что Европейский центральный банк разрабатывает идею внедрения цифрового евро уже несколько лет. Подготовительная фаза к внедрению цифровой валюты началась ещё в октябре 2023 года.

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