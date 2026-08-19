Президентка Єврокомісії підтримала МКС після американських санкцій

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після санкцій адміністрації США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн написала у себе в Х.

Глава ЄК наголосила, що вона разом з президентом Європейської ради Антоніу Коштою підтримують МКС, його голову Томоко Акане та співробітників, які "відстоюють його місію".

"МКС допомагає забезпечити правосуддя для жертв деяких із найжахливіших злочинів у світі. Для виконання цієї надзвичайно важливої роботи його судді та співробітники повинні мати можливість діяти незалежно та без зовнішнього тиску", – зазначила фон дер Ляєн.

Як відомо, 18 серпня американський держсекретар Марко Рубіо оголосив, що адміністрація США вводить санкції проти Акане та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду та громадянина Сенегалу, на підставі указу президента Дональда Трампа від минулого року, який дозволяє застосування санкцій проти суду.

А минулого місяця Рубіо говорив, що американська адміністрація посилить зусилля з підриву авторитету МКС, зокрема переконуючи інші країни вийти зі складу цієї організації.

Рубіо стверджував, що суд становить загрозу для американських військовослужбовців, які реалізують жорстку імміграційну політику президента США Дональда Трампа або проводять удари по суднах, які звинувачують у перевезенні наркотиків.

Трамп заявив, що кампанія спрямована на захист ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу та інших осіб від судового переслідування.

Читайте також детально на цю тему в колонці Жозепа Борреля Як Трамп разом з Росією та Китаєм "розбирає на цеглини" Міжнародний кримінальний суд.