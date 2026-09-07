Литва оголосила 22 білоруських ІТ-фахівців загрозою національній безпеці

Департамент державної безпеки Литви (VSD) повідомив у понеділок, 7 вересня, що 22 громадянина Білорусі, які працювали в технологічній компанії у Литві, були визнані загрозою національній безпеці та вислані.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Усіх 22 громадян Білорусі вислали з Литви та заборонили їм повертатися. За даними Департаменту держбезпеки Литви, також їм заборонили в’їжджати до Шенгенської зони протягом п’яти років.

"Департамент державної безпеки надав до Департаменту міграції висновки щодо діяльності 22 громадян Білорусі в Литві; осіб, які працювали в технологічній компанії, було визнано загрозою національній безпеці Литви, – повідомила розвідувальна служба у Facebook. – Їхні дозволи на тимчасове проживання в Литві було анульовано".

Громадяни Білорусі працювали в компанії, яка брала участь у проєкті Агентства Європейського Союзу з космічної програми (EUSPA) та шахрайським шляхом отримала майже 500 тисяч євро.

Розслідування, очолюване Європейською прокуратурою та проведене Службою розслідування фінансових злочинів Литви у співпраці з VSD, виявило, що компанія приховувала зв’язки з російською та білоруською військовою промисловістю.

Метою проєкту була розробка високоточних супутникових навігаційних приймачів, здатних використовувати послугу високої точності Galileo для сільськогосподарських потреб, зокрема для керування сільськогосподарською технікою та забезпечення операцій точного землеробства.

Загальний бюджет проєкту становив понад 1 мільйон євро, з яких понад 745 тисяч євро було виділено EUSPA. Фактично компанія отримала 447 272 євро.

Нагадаємо, раніше головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що литовська розвідка наразі не вбачає посилення загрози з боку Білорусі.

Також міністерство закордонних справ Литви знову застерегло громадян від поїздок до Білорусі після того, як, за повідомленнями, литовського організатора туристичних поїздок було засуджено там до тюремного ув’язнення за звинуваченням в екстремізмі.