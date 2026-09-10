Литва не будет отменять автобусные рейсы в Россию и Беларусь

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что на данный момент нет оснований запрещать пассажирские рейсы в Беларусь и Россию.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Синкявичюс отметил, что не слышал о таком предложении от руководства Латвии или Эстонии. По его словам, такие решения нельзя принимать исключительно по политическим соображениям.

Кроме того, как сообщил премьер-министр, Литва могла бы ограничить или закрыть границу с Россией и Беларусью, но пока нет таких рекомендаций со стороны органов безопасности.

Министр транспорта Юрас Таминскас отметил, что поспешные решения могут навредить Литве.

Напомним, Министерство транспорта Латвии подало в Кабмин проект изменений в закон об автоперевозках, касающийся полного прекращения с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

Ранее Литва объявила 22 белорусских IT-специалиста угрозой национальной безопасности.