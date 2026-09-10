В Ісландії внесуть урядовий проєкт про заборону китобійного промислу

В Ісландії планують внести урядовий законопроєкт щодо відмови від китобійного промислу.

Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про такі наміри ісландський уряд оголосив 9 вересня.

Урядовий проєкт про заборону в Ісландії китобійного промислу на постійній основі планують внести у лютому 2027 року.

За даними зоозахисної організації Humane World for Animals, цьогоріч в ісландських водах виловили 80 смугачів фінвалів (другий за довжиною вид кита після синього). Цьогорічна квота дозволяє вилов 150 особин. Вилов традиційно триває з червня до кінця вересня.

У разі схвалення пропозиції, комерційне полювання на китів залишиться дозволеним лише в Норвегії та Японії.

Норвегія поновила комерційний вилов китів у 1993 році, Ісландія – у 1996, попри міжнародний мораторій, запроваджений з 1986 року задля захисту популяції (з винятками для корінних народів Гренландії та Ісландії). Японія поновила вилов з 2019 року.

Наприкінці 2024 року Ісландія дала дозволи на полювання на китів до 2029 року.

На початку серпня з Ісландії вислали 21 активіста, що протестували проти китобійного промислу і були затримані за переслідування китобійного судна.