В Исландии правительство внесет законопроект о запрете китобойного промысла

В Исландии планируют внести правительственный законопроект об отказе от китобойного промысла.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этих намерениях исландское правительство объявило 9 сентября.

Правительственный законопроект о запрете в Исландии китобойного промысла на постоянной основе планируется внести в феврале 2027 года.

По данным зоозащитной организации Humane World for Animals, в этом году в исландских водах было выловлено 80 полосатых финвалов (второй по длине вид кита после синего). Нынешняя квота позволяет выловить 150 особей. Промысел традиционно длится с июня до конца сентября.

В случае одобрения предложения коммерческая охота на китов останется разрешенной только в Норвегии и Японии.

Норвегия возобновила коммерческий промысел китов в 1993 году, Исландия – в 1996-м, несмотря на международный мораторий, введенный в 1986 году для защиты популяции (с исключениями для коренных народов Гренландии и Исландии). Япония возобновила промысел с 2019 года.

В конце 2024 года Исландия выдала разрешения на охоту на китов до 2029 года.

В начале августа из Исландии выслали 21 активиста, протестовавших против китобойного промысла и задержанных за преследование китобойного судна.