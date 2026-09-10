У Молдові не виключають ударів РФ по дунайському порту Джурджулешти, який купила Румунія

В уряді Молдови не виключають, що Росія може завдати ударів по дунайському порту Джурджулешти – щодо нього з боку Москви також лунали звинувачення, що це нібито "маршрут постачання зброї для України".

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міністр інфраструктури Молдови Владимир Боля на тлі російського удару по КПП "Тудора – Старокозаче" вважає, що не можна виключати подібних ризиків і для порту Джурджулешти на Дунаї.

Москва аргуметувала удар по КПП тим, що цим шляхом нібито постачається зброя для України – що Кишинів категорично заперечив.

Міністра запитали, чи є такі ризики для Молдови і порту Джурджулешти, який придбала Румунія, оскільки щодо нього минулого місяця лунали ідентичні твердження.

Боля на це відповів, що Росія "становить загрозу для всього цивілізованого світу" та назвав абсурдними російські аргументи щодо ударів по Україні.

Він також наголосив, що регулярні порушення повітряного простору Молдови російськими дронами та бойові дії поблизу кордонів країни мають на меті у тому числі психологічний тиск на населення.

Нагадаємо, порт Джурджулешти – єдиний у Молдові порт з виходом до міжнародних водних шляхів, що має технічну можливість приймати морські кораблі. Його побудували завдяки тому, що у 1990-х роках Україна передала Молдові кількасот метрів дунайського узбережжя, натомість отримала транзитний коридор територією Молдови між північною і південною частинами Одещини – що набуло критичної ваги в умовах війни після пошкодження мосту в Затоці.

Порт розташований на стику держкордонів Молдови, України та Румунії.

У 2026 році Румунія завершила процедуру купівлі компанії-оператора порту Джурджулешти.