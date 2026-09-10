В Молдове не исключают ударов РФ по дунайскому порту Джурджулешты, который купила Румыния

В правительстве Молдовы не исключают, что Россия может нанести удары по дунайскому порту Джурджулешты – в его адрес со стороны Москвы также звучали обвинения в том, что это якобы "маршрут поставок оружия для Украины".

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля на фоне российского удара по КПП "Тудора – Старокозачье" считает, что нельзя исключать подобных рисков и для порта Джурджулешты на Дунае.

Москва обосновала удар по КПП тем, что этим путем якобы поставляется оружие для Украины – что Кишинев категорически опроверг.

Министра спросили, существуют ли такие риски для Молдовы и порта Джурджулешты, который приобрела Румыния, поскольку в отношении него в прошлом месяце звучали идентичные утверждения.

Боля ответил на это, что Россия "представляет угрозу для всего цивилизованного мира" и назвал абсурдными российские аргументы относительно ударов по Украине.

Он также подчеркнул, что регулярные нарушения воздушного пространства Молдовы российскими дронами и боевые действия вблизи границ страны направлены, в том числе, на оказание психологического давления на население.

Напомним, порт Джурджулешты – единственный в Молдове порт с выходом к международным водным путям, имеющий техническую возможность принимать морские суда. Его построили благодаря тому, что в 1990-х годах Украина передала Молдове несколько сотен метров дунайского побережья, получив взамен транзитный коридор по территории Молдовы между северной и южной частями Одесской области – что приобрело критическое значение в условиях войны после повреждения моста в Затоке.

Порт расположен на стыке государственных границ Молдовы, Украины и Румынии.

В 2026 году Румыния завершила процедуру покупки компании-оператора порта Джурджулешты.