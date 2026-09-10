У Молдові відкинули пояснення РФ для виправдання ударів по КПП на кордоні з Україною

У Молдові відкинули твердження російської сторони про те, що пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" на кордоні з Україною нібито використовується для військової логістики, тому Росія вдарила по ньому.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Молдови.

Кишинів відкинув пояснення Москви про те, що КПП "Тудора-Старокозаче" на кордоні з Україною став ціллю через те, що використовувався для транзиту військових вантажів в Україну.

"Це неправдиве та абсолютно необгрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять – ані через КПП "Тудора-Старокозаче", ані через інші. Через ці пункти проходять люди – родини, діти з матерями, літні люди, які мандрують між країнами.", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

"Внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців, ще кілька людей отримали поранення. Спроба виправдати вбивство мирних людей заявами про "перевезення зброї" – цинічна і неприйнятна. Молдова рішуче засуджує атаку і категорично заперечує спроби виправдати її за допомогою брехні та дезінформації", – наголосили в МЗС Молдови.

Як повідомляли, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники знову атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою, під ударом опинився КПП "Старокозаче-Тудора" – один з двох ключових КПП на одеській ділянці кордону між Україною і Молдовою, поруч з КПП "Паланка".

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня призупиняв роботу пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.