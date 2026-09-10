ЗМІ: США виключать французькі групи з грантової програми через вибори

Американська грантова програма для європейських організацій, що просувають пріоритети адміністрації Дональда Трампа, не фінансуватиме французькі групи через побоювання щодо можливого іноземного втручання у вибори у Франції.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Програма грантів Бюро з питань демократії, прав людини та праці (DRL) Державного департаменту США передбачає виділення від 1 до 3 мільйонів доларів організаціям, які прагнуть "зміцнити та розвинути демократичну стійкість, верховенство права, свободу слова та свободу преси, а також захист прав людини в Європі".

У Франції, де навесні 2027 року відбудуться президентські вибори, дедалі більше стурбовані потенційним втручанням США у голосування. Зокрема, через ймовірну підтримку президентом США кандидатки від ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

Через це, як свідчать джерела видання, американські посадовці були особливо стурбовані тим, що діяльність, фінансована США, може суперечити французькому законопроєкту, який передбачає посилення покарання за дезінформацію в інтернеті та іноземне втручання в демократичні процеси. Цей законопроєкт наразі перебуває на розгляді у французькому Сенаті.

Раніше прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявляв, що очікує від різних політсил співпраці з урядом задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію. А у партії Марін Ле Пен лунали заяви про готовність зупинити підтримку України у разі перемоги на виборах.