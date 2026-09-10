СМИ: США исключат французские группы из грантовой программы из-за выборов

Американская грантовая программа для европейских организаций, продвигающих приоритеты администрации Дональда Трампа, не будет финансировать французские группы из-за опасений относительно возможного иностранного вмешательства в выборы во Франции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Программа грантов Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) Государственного департамента США предусматривает выделение от 1 до 3 миллионов долларов организациям, стремящимся "укрепить и развить демократическую устойчивость, верховенство права, свободу слова и свободу прессы, а также защиту прав человека в Европе".

Во Франции, где весной 2027 года состоятся президентские выборы, растет обеспокоенность потенциальным вмешательством США в голосование. В частности, из-за вероятной поддержки президентом США кандидатки от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Поэтому, как свидетельствуют источники издания, американские чиновники были особенно обеспокоены тем, что деятельность, финансируемая США, может противоречить французскому законопроекту, предусматривающему ужесточение наказания за дезинформацию в интернете и иностранное вмешательство в демократические процессы. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении во французском Сенате.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявлял, что ожидает от различных политических сил сотрудничества с правительством в целях противодействия иностранному вмешательству в президентскую кампанию. А в партии Марин Ле Пен звучали заявления о готовности прекратить поддержку Украины в случае победы на выборах.