Кандидати у президенти Франції посперечалися через допомогу Україні

Кандидати у президенти Франції – лідерка ультраправих Марін Ле Пен та експрем’єр Едуар Філіпп – вступили у суперечку через обіцянку "Національного об’єднання" Ле Пен зупинити допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на заяви політиків в X.

Суперечка розпочалася з коментаря віцепрезидента "Національного об’єднання" Луї Аліо. Відповідаючи на запитання телеканалу BFMTV про можливість "перекрити кран" з допомогою Україні, мер Перпіньяна підтвердив, що ультраправі планують зупинити підтримку у разі приходу до влади.

"Система охорони здоров’я, система освіти, вся економіка – всі на межі виснаження, а гроші все одно знаходять, щоб і далі фінансувати зброю (...) але хто за все це платить?", – відповів політик.

Експрем’єр та кандидат у президенти від правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп, який наразі є одним із найсильніших претендентів на протистояння лідерці "Національного руху" у другому турі, розкритикував ультраправих за цю позицію.

"Перекрити кран" Україні – це служити Росії...Ослаблення України, як того прагне Марін Ле Пен, – це загроза безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти", – наголосив Філіпп.

Ле Пен різко відповіла своєму опонентові, заявивши, що його "міжнародний список досягнень такий же жалюгідний, як і результати в економічній та бюджетній сферах".

"З моменту російської агресії проти України я закликаю Францію терміново скликати велику конференцію за мир, щоб сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню цієї жахливої війни, яка, нагадаю, вже забрала життя двох мільйонів людей – чого вам не вдалося ані відстояти, ані домогтися", – додала лідерка ультраправих.

При цьому вона нагадала, що правителя РФ Владіміра Путіна приймали у Версальському палаці, а потім у форті Брегансон, коли Едуар Філіп обіймав посаду прем’єр-міністра під час першого п’ятирічного терміну Емманюеля Макрона.

У відповідь Філіпп наголосив на зв’язках лідерки "Національного об’єднання" з Росією, назвавши її "голосом слабкості та злочинного підлаштовування під Кремль".

"Відтоді як Росія вторглася в Україну, все стало ясно: є диктатор-агресор і демократія, яка зазнала агресії. Ставити їх на один рівень – це не дипломатія, це злочинна слабкість. Ви виступили проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви. Якби вас обрали, Україну вже давно б покинули. Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв’язки з Росією", – наголосив політик.

Вибори президента Франції пройдуть у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

Нагадаємо, у серпні колишній прем’єр-міністр Франції і кандидат у президенти Габріель Атталь подав скаргу щодо ймовірної російської дезінформаційної кампанії напередодні президентських виборів, які відбудуться наступного року.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що Париж "не терпітиме жодних спроб іноземного втручання".

Читайте також: Від Кремля з любов'ю: як росіяни атакують суперників Ле Пен задля її перемоги на виборах.