Рютте об угрозе со стороны России: "Мы не можем быть наивными"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса "не могут быть наивными" в отношении угрозы, которую представляет Россия.

Об этом он сказал во время совместной с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем пресс-конференции, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рютте заявил, что Россия по-прежнему представляет долгосрочную угрозу для Европы, поскольку вся её экономика сосредоточена на обороне и подготовке к войне.

Он подчеркнул, что НАТО не может быть "наивным" в отношении России.

"Я знаю, что всегда найдутся люди, которые скажут вам: о, если бы вы только сели за стол переговоров с Путиным и сделали то-то и то-то… Это долгосрочная проблема. Это угроза. Мы не можем быть наивными", – сказал генсек НАТО.

Также Рютте отметил, что европейские члены НАТО "все лучше понимают, что должны брать на себя большую ответственность за собственную безопасность".

"Раньше преобладало мнение, что мы можем и дальше делать больше с меньшими ресурсами, и что Соединённые Штаты и впредь будут брать на себя основную нагрузку (...) Европейцы всё больше осознают, что брать на себя большую ответственность за собственную безопасность – это не выбор. Что восстановление наших вооруженных сил действительно необходимо… расширение нашей оборонной промышленной базы полезно не только для нашей безопасности, но и для наших экономик. И что безопасность – это не то, что США должны делать за нас, а то, что они должны делать вместе с нами", – добавил генсек НАТО.

Напомним, неофициально появлялась информация, что директор ЦРУ во время визита в Москву в конце августа призвал РФ не обострять конфликт с союзниками США в НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

На фоне этих слухов в МИД Эстонии заверили, что военная угроза со стороны России не изменилась.

Также писали, что почти 80% поляков считают, что Польша должна оказать помощь балтийским государствам, если они подвергнутся агрессии со стороны России.