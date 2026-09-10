Нідерланди куплять розвідувальний літак для боротьби зі шпигунством і диверсіями

У рамках боротьби зі шпигунством, диверсіями і дронами Нідерланди придбають спеціальний розвідувальний літак, щоб швидше виявляти ворогів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

З цією метою було підписано лист про наміри зі Швецією, повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Літак Saab GlobalEye здатний стежити за тим, що відбувається в повітрі, на морі та на суші на великих відстанях з великої висоти. Наразі Нідерланди не мають власного літака такого типу і залежать від співпраці з іншими країнами.

Нідерланди співпрацюють з іншими країнами в рамках НАТО, використовуючи літаки AWACS, але вони вважаються застарілими. Разом з дев’ятьма іншими країнами Нідерланди інвестують у заміну парку літаків на GlobalEye.

Маючи власний літак, країна зможе, наприклад, самостійно вирішувати, де і коли його задіяти. Літак також може слугувати літаючим командним центром.

Нідерланди об’єднають зусилля зі Швецією: поставку нідерландського літака очікують у 2031 році. Але вже з 2028 року країна матиме доступ до шведських літаків, що дозволить нідерландським екіпажам набути досвіду.

Міністерство оборони не робить жодних заяв щодо витрат.

Європейський GlobalEye оснащений сучасними радіолокаційними системами, датчиками та засобами зв’язку. Це дозволяє літаку одночасно контролювати великі території та виявляти важкопомітні загрози, такі як дрони чи крилаті ракети.

Літак також може використовуватися для збору розвідувальної інформації, яку можна передавати літакам, кораблям або наземним підрозділам.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у липні оголосив, що Альянс обрав літак GlobalEye компанії шведської компанії Saab для заміни свого парку літаків раннього попередження та управління (AWACS).

14 літаків системи повітряного раннього попередження та управління (AWACS) НАТО, що нагадують літаючі радіолокаційні вежі зі своїми характерними радіолокаційними куполами шириною дев’ять метрів, є "очима" Альянсу в небі з 1982 року.

Флот літаків AWACS, що базується на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, широко використовується для виконання місій спостереження НАТО вздовж його східного флангу з моменту початку війни Росії в Україні.

Про те, що НАТО планує більше не покладатися на американські літаки в рамках оновлення свого парку розвідувальних бортів, повідомляли у квітні.