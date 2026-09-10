Нидерланды приобретут разведывательный самолет для борьбы со шпионажем и диверсиями
В рамках борьбы со шпионажем, диверсиями и дронами Нидерланды приобретут специальный разведывательный самолет, чтобы быстрее выявлять врагов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.
С этой целью был подписан меморандум о намерениях со Швецией, сообщило Министерство обороны Нидерландов.
Самолет Saab GlobalEye способен отслеживать происходящее в воздухе, на море и на суше на больших расстояниях с большой высоты. В настоящее время Нидерланды не располагают собственным самолетом такого типа и зависят от сотрудничества с другими странами.
Нидерланды сотрудничают с другими странами в рамках НАТО, используя самолеты AWACS, но они считаются устаревшими. Вместе с девятью другими странами Нидерланды инвестируют в замену парка самолетов на GlobalEye.
Имея собственный самолет, страна сможет, например, самостоятельно решать, где и когда его задействовать. Самолет также может служить летающим командным центром.
Нидерланды объединят усилия со Швецией: поставку нидерландского самолета ожидают в 2031 году. Но уже с 2028 года страна получит доступ к шведским самолетам, что позволит нидерландским экипажам приобрести опыт.
Министерство обороны не делает никаких заявлений относительно расходов.
Европейский GlobalEye оснащен современными радиолокационными системами, датчиками и средствами связи. Это позволяет самолету одновременно контролировать обширные территории и обнаруживать труднозаметные угрозы, такие как дроны или крылатые ракеты.
Самолет также может использоваться для сбора разведывательной информации, которую можно передавать самолетам, кораблям или наземным подразделениям.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июле объявил, что Альянс выбрал самолет GlobalEye шведской компании Saab для замены своего парка самолетов раннего предупреждения и управления (AWACS).
14 самолетов системы воздушного раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, напоминающих летающие радиолокационные башни со своими характерными радиолокационными куполами шириной девять метров, являются "глазами" Альянса в небе с 1982 года.
Флот самолетов AWACS, базирующийся на авиабазе Хайленкирхен в Германии, широко используется для выполнения миссий наблюдения НАТО вдоль его восточного фланга с момента начала войны России в Украине.
О том, что НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных самолетов, сообщалось в апреле.