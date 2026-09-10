Нидерланды приобретут разведывательный самолет для борьбы со шпионажем и диверсиями

В рамках борьбы со шпионажем, диверсиями и дронами Нидерланды приобретут специальный разведывательный самолет, чтобы быстрее выявлять врагов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

С этой целью был подписан меморандум о намерениях со Швецией, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Самолет Saab GlobalEye способен отслеживать происходящее в воздухе, на море и на суше на больших расстояниях с большой высоты. В настоящее время Нидерланды не располагают собственным самолетом такого типа и зависят от сотрудничества с другими странами.

Нидерланды сотрудничают с другими странами в рамках НАТО, используя самолеты AWACS, но они считаются устаревшими. Вместе с девятью другими странами Нидерланды инвестируют в замену парка самолетов на GlobalEye.

Имея собственный самолет, страна сможет, например, самостоятельно решать, где и когда его задействовать. Самолет также может служить летающим командным центром.

Нидерланды объединят усилия со Швецией: поставку нидерландского самолета ожидают в 2031 году. Но уже с 2028 года страна получит доступ к шведским самолетам, что позволит нидерландским экипажам приобрести опыт.

Министерство обороны не делает никаких заявлений относительно расходов.

Европейский GlobalEye оснащен современными радиолокационными системами, датчиками и средствами связи. Это позволяет самолету одновременно контролировать обширные территории и обнаруживать труднозаметные угрозы, такие как дроны или крылатые ракеты.

Самолет также может использоваться для сбора разведывательной информации, которую можно передавать самолетам, кораблям или наземным подразделениям.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июле объявил, что Альянс выбрал самолет GlobalEye шведской компании Saab для замены своего парка самолетов раннего предупреждения и управления (AWACS).

14 самолетов системы воздушного раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, напоминающих летающие радиолокационные башни со своими характерными радиолокационными куполами шириной девять метров, являются "глазами" Альянса в небе с 1982 года.

Флот самолетов AWACS, базирующийся на авиабазе Хайленкирхен в Германии, широко используется для выполнения миссий наблюдения НАТО вдоль его восточного фланга с момента начала войны России в Украине.

О том, что НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных самолетов, сообщалось в апреле.