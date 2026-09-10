Прем'єр Литви наступного тижня планує відвідати Україну

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс планує наступного тижня відвідати Україну з офіційним візитом для зустрічей з керівництвом країни та іншими офіційними особами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Він зазначив, що не певний у тому, чи відбудуться всі зустрічі з огляду на безпекову ситуацію в Україні.

"Я поїду наступного тижня (в Україну – ред.). Зустрінуся з прем’єром та іншими політиками. Через ситуацію в Україні завжди складно заздалегідь знати, чи відбудуться всі зустрічі. Країна зазнає атак балістичних ракет, безпеки немає, і багато чого може прояснитися того ж дня, тієї ж години", – повідомив прем’єр журналістам у Сеймі в четвер.

„Програма може коригуватися", – додав він.

За словами Сінкявічюса, він також має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Литва зобов’язалася щорічно виділяти не менше 0,25% валового внутрішнього продукту на військову допомогу та забезпечення безпеки України.

За словами глави уряду, найближчим часом також планується візит до Польщі.

"Дата ще не визначена, але такий візит обов’язково відбудеться, і я хотів би провести його якомога раніше", – сказав він.

Свої перші закордонні візити Сінкявічюс здійснив до Латвії та Естонії. Обійнявши посаду на початку липня, прем’єр-міністр заявляв про намір відвідати Німеччину та Брюссель.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс раніше закликав ЄС повернутися до обговорення використання заморожених російських активів для потреб України.

Разом з тим у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.