Литва закликає ЄС повернутися до дискусії про російські заморожені активи

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС повернутися до обговорення використання заморожених російських активів для потреб України.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу, повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

Будріс бере участь у зустрічі на тлі поновлення дискусій щодо того, чи повинен ЄС використати приблизно 200 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування потреб України.

"У нас було тимчасове рішення щодо фінансування (українських) військових потреб, але враховуючи поточну ситуацію, ми бачимо, що потрібно більше фінансів та довгострокове бачення – не лише для військових, а й для цивільних потреб. Тому це питання має бути обговорене", – сказав литовський міністр журналістам.

Пропозиція використати ці кошти минулого року провалилася через опір Бельгії – країни, де зберігається більша частина цих активів. У результаті ЄС ухвалив рішення про надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро.

Наразі є побоювання, що цих коштів може не вистачити на 2026-2027 роки, як планувалося, тому Євросоюзу рано чи пізно доведеться знайти спосіб використати заморожені російські активи.

Брюссель також розглядає нові плани щодо включення ще 1,6 тис. підприємств та осіб до російських суб’єктів, до яких застосовуються санкції.

"Насамперед, без будь-яких політичних зволікань, ми маємо продовжити дію списку індивідуальних санкцій і поширити їх на інші сектори, які ми раніше залишили осторонь. Ми маємо націлитися на найважливіші енергетичні ресурси", – наголосив Будріс.

Глава МЗС Литви переконаний, що Росія ще не усвідомлює політичної ціни своєї гібридної діяльності проти країн-союзників.

"Для них це дешевий спосіб створити напругу в нашому суспільстві. Тому наша мета – показати, що ця діяльність нас ні не налякає, ні не завадить підтримувати Україну та чинити тиск на Росію", – закликав Будріс.

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

Повідомляли, що у бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України і ця ідея "не підлягає обговоренню".

Під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росією цього рішення в суді.