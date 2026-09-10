Премьер Литвы планирует на следующей неделе посетить Украину

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс планирует на следующей неделе посетить Украину с официальным визитом для встреч с руководством страны и другими официальными лицами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Он отметил, что не уверен в том, состоятся ли все встречи, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине.

"Я поеду на следующей неделе (в Украину. – Ред.). Встречусь с премьером и другими политиками. Из-за ситуации в Украине всегда сложно заранее знать, состоятся ли все встречи. Страна подвергается атакам баллистических ракет, безопасности нет, и многое может проясниться в тот же день, в тот же час", – сообщил премьер журналистам в Сейме в четверг.

"Программа может корректироваться", – добавил он.

По словам Синкявичюса, он также намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Литва обязалась ежегодно выделять не менее 0,25% валового внутреннего продукта на военную помощь и обеспечение безопасности Украины.

По словам главы правительства, в ближайшее время также планируется визит в Польшу.

"Дата еще не определена, но такой визит обязательно состоится, и я хотел бы провести его как можно раньше", – сказал он.

Свои первые зарубежные визиты Синкявичюс совершил в Латвию и Эстонию. Вступив в должность в начале июля, премьер-министр заявлял о намерении посетить Германию и Брюссель.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее призвал ЕС вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для нужд Украины.

Вместе с тем в Европе появилась новая идея относительно того, как все же использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.