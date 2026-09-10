У підозрюваного в диверсіях на електромережу Німеччини знайшли нотатки з понад сотнею цілей 

Під час обшуків у чоловіка, підозрюваного у скоєнні серії диверсій проти електромережі Німеччини, правоохоронці виявили нотатки зі 160 об’єктами, зокрема і цілями для майбутніх атак.

Про це повідомляє Handelsblatt, передає "Європейська правда".

В автофургоні чоловіка слідчі виявили зошит з нотатками щодо понад 160 попередніх та можливих майбутніх об’єктів диверсій.

"Ми не лише затримали ймовірного виконавця атак, а й, можливо, запобігли подальшим нападам", – зазначив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль.

За словами Ройля, 48-річний чоловік також назвав судді місцезнаходження семи схованок, які він використовував як склади. У трьох із цих місць поліція вже знайшла певні зачіпки та перевіряє їх.

У Північному Рейні-Вестфалії було виявлено понад 40 пускових установок для ракет, які, як вважається, мали бути залучені до диверсій. Інші установки було знайдено в Бранденбурзі та Саксонії.

Під час обшуку за зареєстрованою адресою підозрюваного в Гевельсберзі також виявили речовини для виготовлення вибухових пристроїв.

В операції з пошуків підозрюваного брали участь понад 1700 поліцейських з Північного Рейну-Вестфалії. Двоє правоохоронців врешті-решт вистежили чоловіка у вранці 8 вересня. Це вдалося зробити завдяки прим’ятій траві, яка вела від польової дороги на 200 метрів у чагарник.

Чоловік переховувався там у добре замаскованому наметі, який не було видно з поліцейського вертольота. Під час затримання підозрюваний не чинив опору. Наразі проти нього видано два ордери на арешт.

В одному зі своїх листів із зізнанням підозрюваний назвав мотивом своїх атак боротьбу проти виробництва електроенергії з викопного палива.

"Ідея нападника: він, очевидно, хотів цілеспрямовано завдати удару по стабільності електромережі – і тим самим, по суті, спричинити відключення електроенергії", – сказав Ройль, зазначивши, що нападнику не вдалося зашкодити електропостачанню.

Затриманого підозрюють у скоєнні серії інцидентів у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія.

Протягом останнього року в Німеччині сталася серія диверсій на енергетичній інфраструктурі, відповідальність за які взяли на себе ліворадикальні групи.