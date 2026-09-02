На заході Німеччини стався інцидент на електропідстанції, підозрюють підпал

Вночі 2 вересня на одній з підстанцій під Кельном стався підозрілий інцидент, у поліції припускають зловмисні дії та зв’язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Увечері стало відомо про несправність на підстанції в одному з районів міста Берггайм на захід від Кельна – кілька ліній вийшли з ладу нібито після короткого замикання. Проте невдовзі у поліції заявили, що підозрюють "умисні дії, не технічний дефект".

Знеструмлення споживачів внаслідок інциденту не сталося.

Слідчі перевіряють ймовірний зв’язок події з нещодавньою диверсією у Бранденбурзі, де спробували нашкодити найбільшій електростанції.

Речник поліції зазначив, що поки "надто рано" для розкриття інших деталей, проте слідство йде швидкими темпами.

Робота експертів на місці тривала значну частину ночі та продовжиться вдень. Зокрема, шукають можливі інструменти, використані зловмисниками.

Протягом останнього року в країні сталася серія диверсій на енергетичній інфраструктурі, відповідальність за які взяли на себе ліворадикальні групи.

Раніше повідомляли, що країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок надзвичайних ситуацій.



