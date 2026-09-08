ЗМІ: у Німеччині затримали підозрюваного у серії диверсій проти електромереж

Німецька поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного в організації серії інцидентів біля об’єктів електропостачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета FAZ.

Згідно з інформацією видання, поліція заарештувала підозрюваного у диверсіях електромережі Даніеля В. Джерела у службах безпеки повідомили, що чоловіка зупинили під час перевірки дорожнього руху поблизу Вайсвайлера.

Поліція звернула увагу на Даніеля В. після того, як минулого тижня до редакції FAZ та інших ЗМІ надійшли два листи з визнанням провини, в яких В. був вказаний як відправник.

Ці написані від руки листи містили відомості, які на той момент ще не були загальновідомими. Зокрема, автор описав технічні деталі акту диверсії на підстанції в Бранденбурзі. ЗМІ повідомили про техніку, яка там використовувалася, лише пізно ввечері у вівторок, коли лист, ймовірно, вже був відправлений.

У другому листі з визнанням відповідальності також згадується про напад у Вайсвайлері поблизу Аахена.

7 вересня у Німеччині виявили ще кілька вибухових пристроїв поруч з лінією електропередачі в районі Гьорліц на сході країни.

Інцидент пов’язують зі схожими випадками у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія. Лист, у якому чоловік взяв на себе відповідальність за ці події, також містив згадки про нібито заплановані диверсії у Саксонії.

У Берліні розслідують підозрілу пожежу на території електропідстанції, що сталась в ніч проти понеділка.

За даними видання Bild, МВС Німеччини готує комплексний "захисний щит" від російських диверсій.