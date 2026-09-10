У подозреваемого в диверсиях против электросети Германии нашли записи с сотней целей

В ходе обысков у мужчины, подозреваемого в совершении серии диверсий против электросети Германии, правоохранители обнаружили записи с 160 объектами, в том числе и целями для будущих атак.

Об этом сообщает Handelsblatt, передает "Европейская правда".

В фургоне мужчины следователи обнаружили тетрадь с записями о более чем 160 предыдущих и возможных будущих объектах диверсий.

"Мы не только задержали вероятного исполнителя атак, но и, возможно, предотвратили дальнейшие нападения", – отметил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль.

По словам Ройля, 48-летний мужчина также указал судье местонахождение семи тайников, которые он использовал в качестве складов. В трёх из этих мест полиция уже обнаружила определенные зацепки и проверяет их.

В Северном Рейне-Вестфалии было обнаружено более 40 пусковых установок для ракет, которые, как считается, должны были быть задействованы в диверсиях. Другие установки были найдены в Бранденбурге и Саксонии.

Во время обыска по зарегистрированному адресу подозреваемого в Гевельсберге также обнаружили вещества для изготовления взрывных устройств.

В операции по поиску подозреваемого принимали участие более 1700 полицейских из Северного Рейна-Вестфалии. Двое правоохранителей в конце концов выследили мужчину утром 8 сентября. Это удалось сделать благодаря примятой траве, которая вела от полевой дороги на 200 метров в кустарник.

Мужчина скрывался там в хорошо замаскированной палатке, которую не было видно с полицейского вертолёта. Во время задержания подозреваемый не оказывал сопротивления. В настоящее время в отношении него выданы два ордера на арест.

В одном из своих писем с признанием подозреваемый назвал мотивом своих атак борьбу против производства электроэнергии из ископаемого топлива.

"Идея нападавшего: он, очевидно, хотел целенаправленно нанести удар по стабильности электросети – и тем самым, по сути, вызвать отключение электроэнергии", – сказал Ройль, отметив, что нападавшему не удалось нанести ущерб электроснабжению.

Задержанного подозревают в совершении серии инцидентов в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

В течение последнего года в Германии произошла серия диверсий на энергетической инфраструктуре, ответственность за которые взяли на себя леворадикальные группы.