Рютте вірить, що результат виборів у Франції не вплине на НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться "сильним", незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем у Берліні, пише "Європейська правда".

Рютте впевнений, що НАТО збереже єдність та свій курс незалежно від того, хто стане наступним президентом Франції.

"Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним, сильним", – сказав генсек Альянсу.

Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, новий лідер залишатиметься відданим підтримці України.

"Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів", – заявив Рютте.

Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

Нещодавно у Ле Пен пообіцяли зупинити підтримку України у разі перемоги на виборах. Водночас голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути не повністю зупинена, але замінена більш вигідними відносинами з країною.